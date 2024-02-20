На Южном Урале проводят реновацию детских лагерей

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля, ФедералПресс. Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко провела торжественное мероприятие по подведению итогов второго этапа программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии