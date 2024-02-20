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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

На Южном Урале проводят реновацию детских лагерей

На Южном Урале проводят реновацию детских лагерей

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля, ФедералПресс. Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко провела торжественное мероприятие по подведению итогов второго этапа программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.

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