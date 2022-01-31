Если США могут менять правительства разных стран, то это может и Россия

Только в XXI веке Америка военной силой сменила в свою пользу правительства в трех странах (Афганистан, Ирак, Ливия) и разрешения на это ни у кого не спрашивала, все ее действия диктовались только экономической и геополитической целесообразностью.
Только в XXI веке Америка военной силой сменила в свою пользу правительства в трех странах (Афганистан, Ирак, Ливия) и разрешения на это ни у кого не спрашивала, все ее действия диктовались только экономической и геополитической целесообразностью.
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