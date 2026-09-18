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Царьград

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«Брусника» открыла бесплатный гид по историческим местам Челябинска

«Брусника» открыла бесплатный гид по историческим местам Челябинска

Компания «Брусника» представила бесплатный пешеходный маршрут в центре Челябинска. Гид, разработанный командой местных экспертов, включает аудио и текстовые версии и доступен на разных носителях, открывая новые аспекты городской истории.

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