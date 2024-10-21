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Региональная Юридическая Служба

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Эксперт рассказал как уменьшить налоги на имущество и доходы

Эксперт рассказал как уменьшить налоги на имущество и доходы

Фото: modasadovod.ru Россиянам рассказали, как снизить налог на имущество и доходы. Налоговый консультант Екатерина Пирогова объяснила, как правильно платить налоги и какие меры можно предпринять для их снижения.

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