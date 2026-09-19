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Более 5,8 млн россиян проголосовали электронно, установив рекорд для ЕДГ

Более 5,8 млн россиян проголосовали электронно, установив рекорд для ЕДГ

Более 5,8 млн избирателей проголосовали электронным способом на выборах в России, установив абсолютный рекорд за все единые дни голосования (ЕДГ), в рамках которых использовались электронные системы.

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