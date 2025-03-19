Глава МИД Кыргызстана встретился с генсеком ШОС

Бишкек, 18 марта /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ Нурлана Ермекбаева, который прибыл с официальным визитом в республику.
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