Что такое Силиконовая (кремниевая) Долина. История возникновения и успеха.

В 1987 году до пузыря доткомов оставалось еще десять лет. А социальные сети еще ни кого не увлекли. Но описание Силиконовой долины, написанное в том году Эндрю Гроувом, тогдашним президентом Intel, похоже на то, что могло бы быть написано и сегодня.