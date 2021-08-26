История России

2 подписчика

Свежие комментарии

  • Георгий Осипов
    мировая копилка,кто же её воевать будет-против себя не попрёшь.Настоящая причина...

Что такое Силиконовая (кремниевая) Долина. История возникновения и успеха.

Что такое Силиконовая (кремниевая) Долина. История возникновения и успеха.

В 1987 году до пузыря доткомов оставалось еще десять лет. А социальные сети еще ни кого не увлекли. Но описание Силиконовой долины, написанное в том году Эндрю Гроувом, тогдашним президентом Intel, похоже на то, что могло бы быть написано и сегодня.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх