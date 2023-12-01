Хоссейн Вафаей и Чжан Анда вышли в четвертьфинал Чемпионата Великобритании 2023

Иранец Хоссейн Вафаей штормом обрушился на Мэттью Селта, вырвав победу у него из рук, а Чжан Анда обыграл Чемпиона мира Луку Бреселя в 1/8 финала на турнире UK Championship 2023, сообщает WST Хоссейн Вафаей (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.