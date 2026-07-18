Азиатские рынки охладели к российскому алюминию: идет перенаправление торговых потоков для реализации металла

Мировой рынок цветных металлов вновь оказался в зоне турбулентности. Последние данные по экспорту российского алюминия в страны Азии демонстрируют тревожную для отечественных производителей тенденцию: ключевые покупатели, Китай и Южная Корея, начали заметно сокращать объемы закупок.
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