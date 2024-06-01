СМИ узнали, как РФ ответит на удары ВСУ оружием Запада

По словам эксперта, Россия может ударить по военным объектам НАТО в качестве ответа на обстрелы ВСУ. По словам военного эксперта Вадима Козюлина, в ответ на удары ВСУ с применением западного оружия ВС РФ может атаковать военные объекты НАТО.
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