СМИ узнали, как РФ ответит на удары ВСУ оружием Запада

По словам эксперта, Россия может ударить по военным объектам НАТО в качестве ответа на обстрелы ВСУ. По словам военного эксперта Вадима Козюлина, в ответ на удары ВСУ с применением западного оружия ВС РФ может атаковать военные объекты НАТО.