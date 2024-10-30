Ждать ли магнитную бурю 31 октября: прогноз

Ноябрь получился богатым на солнечные вспышки и возникающие магнитные бури. Геоштормы породили облаки солнечной плазмы, которые ранее накрыли нашу планету, сообщали ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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