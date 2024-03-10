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Безрукова освистали за критику фигуриста Дмитрия Алиева на «Русском вызове»

Зрители не оценили комментарий члена жури. Зрители соревнований «Русский вызов» освистали члена жюри, народного артиста России Сергея Безрукова за комментарий о выступлении экс-чемпиона Европы Дмитрия Алиева.

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