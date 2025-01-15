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Царьград

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Путин поздравил Максима Дунаевского с 80-летием и пожелал вдохновения

Путин поздравил Максима Дунаевского с 80-летием и пожелал вдохновения

Президент Владимир Путин поздравил народного артиста и композитора Максима Дунаевского с 80-летием. Его работы – настоящие жемчужины российской эстрады и кино.

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