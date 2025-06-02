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Петербургский дневник

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Петербуржцы рассказали, от чего родителям приходится защищать детей

Петербуржцы рассказали, от чего родителям приходится защищать детей

Главной опасностью многие участники опроса считают увлечение гаджетами «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснились главные современные вызовы для петербуржцев.

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