Петербуржцы рассказали, от чего родителям приходится защищать детей

Главной опасностью многие участники опроса считают увлечение гаджетами «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснились главные современные вызовы для петербуржцев.
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