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FT: Украина должна говорить правду о ситуации на фронте для доверия граждан

FT: Украина должна говорить правду о ситуации на фронте для доверия граждан

Выбранная властями Украины стратегия "оптимизма", где ожидания завышены и не соответствуют действительности, заставила западную аудиторию, почему ей приходится вкладывать свои налоги деньги, если Киев всегда уже какой месяц "на грани победы".

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