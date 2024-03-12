ЛДПР предложила направлять 50 % НДС в бюджеты регионов

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 марта, ФедералПресс. Накануне глава Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий выступил с предложением направлять половину налога на добавленную стоимость в бюджеты субъектов России.
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