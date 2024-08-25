Специалисты ремонтного подразделения показали восстановление вооружения в зоне СВО

Специалисты ремонтного подразделения армейского корпуса группировки войск «Восток» оперативно восстанавливают любое вооружение в тыловом районе спецоперации, рассказали 25 августа в Минобороны, показав фрагмент работы по техобслуживанию вооружения.
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