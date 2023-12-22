Начальник ЦВС Китая Лю Чжэньли призвал США к осторожности в поступках

Начальник Объединенного штаба центрального военного совета (ЦВС) Китайской Народной Республики Лю Чжэньли обратился с призывом к Соединенным Штатам Америки соблюдать осторожность в поступках и высказывания.
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