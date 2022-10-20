Паоло Банкеро набрал 27+9+5 в дебютном матче в НБА

Первый номер драфта-2022 Паоло Банкеро из «Орландо» в среду дебютировал в НБА. В матче с «Детройтом» (109:113) Банкеро набрал 27 очков (11 из 18 с игры), 9 подборов, 5 передач и 2 блок-шота за 35 минут.
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