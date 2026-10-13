Новый мирный план по Украине оказался проектом США, пока никем не утверждённым На Банковой подтвердили основные положения нового мирного плана по Украине, о котором ранее сообщила Washington Post, однако не всё так просто, как подаёт американское издание.
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