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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гальченюк о 4:5 от «Автомобилиста»: «Это была наша игра, не докрутили до конца. С уровнем СКА должны были забирать»

СКА уступил «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф КХЛ (1-4). В последней игре петербуржцы потерпели поражение со счетом 4:5.

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