1000-сильный седан Dodge Charger сразился с 1012-сильным суперпикапом Ram TRX

Блогеры с канала Carwow, которые известны своими состязаниями по дрэг-рейсингу среди самых разных автомобилей, в новом видеоролике устроили показательное сравнение автомобилей одной марки, одной мощности и доработки одного тюнинг-ателье.
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