Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киев повезут ультиматум от Трампа – политолог

В Киев повезут ультиматум от Трампа – политолог

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, приедет в Киев после Мюнхенской конференции по безопасности, а это значит, что он привезет уже согласованные позиции и потребует выполнять план, который будет представлен уже на самой конференции до визита.

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