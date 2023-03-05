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Дьяков о легионерах в РПЛ: «Не нужно привозить иностранцев третьего-четвертого сорта. Посмотрите на «Ростов» – идут вверху таблицы и в Кубке играют»

Дьяков о легионерах в РПЛ: «Не нужно привозить иностранцев третьего-четвертого сорта. Посмотрите на «Ростов» – идут вверху таблицы и в Кубке играют»

Виталий Дьяков считает, что российские клубы не должны полагаться на легионеров. «Посмотрите на «Ростов»! Ни одного иностранца, команда неплохо идет в чемпионате, находится вверху турнирной таблицы и в Кубке играет.

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