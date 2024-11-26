Меркель заявила, что не сожалеет о своем одобрении строительства «СП—2»

Сожалений по поводу своего решения одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2» несмотря на протесты США не испытывает бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, заявила политик 26 ноября в интервью «Би-би-си».
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