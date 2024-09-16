Министерство иностранных дел Индии отказалось вводить санкции против российских средств массовой информации, включая телеканал RT, несмотря на соответствующую просьбу со стороны официальных лиц в Вашингтоне.
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