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Hindu: Индия отказалась вводить санкции против RT по просьбе США

Hindu: Индия отказалась вводить санкции против RT по просьбе США

Министерство иностранных дел Индии отказалось вводить санкции против российских средств массовой информации, включая телеканал RT, несмотря на соответствующую просьбу со стороны официальных лиц в Вашингтоне.

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