О чем фейкПоявились первые фото попадания иранских ракет в американскую базу в Ираке. Фотографию публикуют российские телеграм-каналы.
Фейк: появились первые фото попадания иранских ракет в американскую базу в Ираке
Комментарии
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Tania Еременко
Хотелось бы, чтобы это был не фейк. Сколько могут арабы терпеть пиндосов на своей земле?
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19 час.
Геннадий Бережнов
Прежде чем читать и позже делая выводы вы должны ещё и подумать, а то что вы прочитали это не фейк! А если это постоянно идёт, то это мусорка и стоит ли там копаться!
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1 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Сами удары - не фейк. Только видео старое для иллюстрации выложили.
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48 мин.
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