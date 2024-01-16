Фейк: появились первые фото попадания иранских ракет в американскую базу в Ираке

Хотелось бы, чтобы это был не фейк. Сколько могут арабы терпеть пиндосов на своей земле?

Геннадий Бережнов

Прежде чем читать и позже делая выводы вы должны ещё и подумать, а то что вы прочитали это не фейк! А если это постоянно идёт, то это мусорка и стоит ли там копаться!