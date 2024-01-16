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Политика как она есть

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Фейк: появились первые фото попадания иранских ракет в американскую базу в Ираке

Фейк: появились первые фото попадания иранских ракет в американскую базу в Ираке

О чем фейкПоявились первые фото попадания иранских ракет в американскую базу в Ираке. Фотографию публикуют российские телеграм-каналы.

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Комментарии
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Tania Еременко
Хотелось бы, чтобы это был не фейк. Сколько могут арабы терпеть пиндосов на своей земле?
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19 час.
Геннадий Бережнов
Прежде чем читать и позже делая выводы вы должны ещё и подумать, а то что вы прочитали это не фейк! А если это постоянно идёт, то это мусорка и стоит ли там копаться!
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1 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Сами удары - не фейк. Только видео старое для иллюстрации выложили.
Ответить
48 мин.

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