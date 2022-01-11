Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

«Майами» собирается подписать второй 10-дневный контракт с Кайлом Гаем

«Майами» планирует заключить второй 10-дневный контракт с защитником Кайлом Гаем (24 года, 185 см). «Хит» взяли Гая в состав по новому правилу о замене попавших в ковид-протокол игроков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх