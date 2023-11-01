Рыбаки в Новосибирске открыли зимний сезон на смертельно опасном льду

Рыбаки в Новосибирске открыли зимний сезон на тонком льду и уже вовсю хвастаются добытыми трофеями. «Открытие первого льда состоялось, поймал штук 40-50 окуней, всех отпустил, лёд – около 4см, Первомайский район», – поделился в тематическом паблике новосибирец по имени Иван.