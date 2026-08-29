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Жительница Алтайского края предстанет перед судом после гибели внучки на озере

Жительница Алтайского края предстанет перед судом после гибели внучки на озере

Трагедия произошла в начале июля 2026 года В Советском районе Алтайского края перед судом предстанет 61-летняя местная жительница, которую обвиняют в причинении смерти внучке по неосторожности.

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