Жительница Алтайского края предстанет перед судом после гибели внучки на озере

Трагедия произошла в начале июля 2026 года В Советском районе Алтайского края перед судом предстанет 61-летняя местная жительница, которую обвиняют в причинении смерти внучке по неосторожности.
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