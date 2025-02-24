Крикунов о шансах Овечкина выиграть Кубок Стэнли: было бы неплохо

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил шансы российского нападающего Александра Овечкина стать обладателем Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз".
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