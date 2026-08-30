«Хватай мешки, вокзал отходит»: в Верховной раде начался скулеж - депутаты требуют переезда во Львов, а еще лучше - в Польшу Депутаты Верховной раде требуют переезда во Львов, а еще лучше - в Польшу Коллаж "Блокнота" Простым киевлянам придется заранее подумать о своей безопасности, поскольку ближе к зиме ситуация в Киеве станет вообще нереальная, утверждают эксперты.
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Свежие комментарии
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Не во Львов надо бежать, а в очередь вставать в крематорий, твари)))
давно пора жестче действовать
победа ещё не близко,т.к воевать с нацистами только начинают по-настоящему.Если бы не скулёж о братском народе,давно бы уже укросцуки штаны за Збручем стирали.
Вот вам и "цветочки " майдауна ,наверное скоро и "ягодки " вкусим ...А вся эта "сучьенародная " и другая провластная ПЕДЕРАСТИЯ ринулась в бега ...И это называется власть ? Нет ,это сборище идиотодебилов ,которые страну за 12 лет привели к полному краху!
Всех Киевских скакунов, с нацистскими наколками - так ждут везде... с распростёртыми объятьями!
Многие на дуркаине с удовольствием перебрались бы в Россию ,но дело в том что у них у всех хвостик ненависти засветился везде где можно и нельзя! Так уверовали в свою победу что отрезали себе все пути отхода! Повиниться уже тоже не получится! Бандеровцы убили всех и вся и добьют оставшихся без сомнения!
ТЦК пусть всех сгребет!