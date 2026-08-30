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«Хватай мешки, вокзал отходит»: в Верховной раде начался скулеж - депутаты требуют переезда во Львов, а еще лучше - в Польшу

«Хватай мешки, вокзал отходит»: в Верховной раде начался скулеж - депутаты требуют переезда во Львов, а еще лучше - в Польшу

«Хватай мешки, вокзал отходит»: в Верховной раде начался скулеж - депутаты требуют переезда во Львов, а еще лучше - в Польшу Депутаты Верховной раде требуют переезда во Львов, а еще лучше - в Польшу Коллаж "Блокнота" Простым киевлянам придется заранее подумать о своей безопасности, поскольку ближе к зиме ситуация в Киеве станет вообще нереальная, утверждают эксперты.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юрий Зубрин
Юрий Зубрин

Вот вам и "цветочки " майдауна ,наверное скоро и "ягодки " вкусим ...А вся эта "сучьенародная  " и другая провластная ПЕДЕРАСТИЯ ринулась в бега ...И это называется власть ? Нет ,это сборище идиотодебилов ,которые страну за 12 лет привели к полному краху!

Профиль пользователя vagas Karlito
vagas Karlito

Многие на  дуркаине  с удовольствием перебрались бы в Россию ,но дело в том что   у них у всех хвостик  ненависти  засветился везде где можно и нельзя! Так уверовали в  свою победу что отрезали себе все пути отхода!  Повиниться  уже тоже не получится! Бандеровцы убили всех и вся и добьют  оставшихся без сомнения!