В Белом доме опровергли данные FT о возможном исключении Канады из «Пяти глаз»

Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро 25 февраля опроверг данные газеты Financial Times (FT) о том, что Канаду, возможно, исключат из разведывательного альянса «Пять глаз».
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