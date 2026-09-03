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Пусть у лидеров поджилки трясутся: Дзепка и Лазарев уступили крохи и остались вторыми в коротких программах

Пусть у лидеров поджилки трясутся: Дзепка и Лазарев уступили крохи и остались вторыми в коротких программах

София Дзепка заняла второе место в короткой программе на этапе юниорского Гран‑при в Бангкоке, уступив всего 0,21 балла японке Сумике Канадзаве.

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