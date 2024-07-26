ВЦИОМ: 76,8 процента россиян одобряют работу президенту России

Восемь из десяти (80,1%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит сайт исследовательской организации.
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