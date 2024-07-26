Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Богомолов сам убогий, постановки все его убогие.Режиссер Богомоло...
  • Вова Рябов
    Ага в закрытые клубы наводнят эти искатели халявыТелеведущая Сябит...
  • Вова Рябов
    В СИЗО педофилы будут друг друга иметь.зачем было ехать из аула в Россиюmk.ru: в Подмоско...

ВЦИОМ: 76,8 процента россиян одобряют работу президенту России

ВЦИОМ: 76,8 процента россиян одобряют работу президенту России

Восемь из десяти (80,1%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит сайт исследовательской организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх