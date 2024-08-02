Производство парфюмерной продукции в стране достигло рекорда

Объем производства парфюмерной продукции в России составил 51,6 млн флаконов в первом полугодии, что можно считать рекордным показателем за последние четыре года, сообщает РБК со ссылкой на данные оператора системы маркировки и прослеживаемости товаров «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).