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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Я - за показательное наказание врагов народа!

Рубрика  "Два  в  одном" -  "Дискуссия"  и   "Вынесено  из  комментариев".Дискуссия  началась  с того,  что я,  как  и  все  добрые    русские  люди,   задалась   резонным   вопросом  ДОКОЛЕ?!! Не пора ли начать ликвидировать предателей?Товарищ,  который    когда  нормальный,  а  когда  невесть  что,     написал,  что   не  пора:"Внимание, вопрос:Вот САСШ ликвидировали неудобных им лидеров и персонажей.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Какие последствия получила Украина после убийств в Донбассе с помощью терактов,убийства на территории России?Отрицали все.Когда поняли,что Запад поставил 5,то признались.Разведка действует без шума и гама,тихо и незаметно,без следов.Скажем ДТП,подрыв машины,случайный выстрел не в того.Врагом надо уничтожать-главный посыл.Способ любой
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