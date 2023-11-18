Рубрика "Два в одном" - "Дискуссия" и "Вынесено из комментариев".Дискуссия началась с того, что я, как и все добрые русские люди, задалась резонным вопросом ДОКОЛЕ?!! Не пора ли начать ликвидировать предателей?Товарищ, который когда нормальный, а когда невесть что, написал, что не пора:"Внимание, вопрос:Вот САСШ ликвидировали неудобных им лидеров и персонажей.
Я - за показательное наказание врагов народа!
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Какие последствия получила Украина после убийств в Донбассе с помощью терактов,убийства на территории России?Отрицали все.Когда поняли,что Запад поставил 5,то признались.Разведка действует без шума и гама,тихо и незаметно,без следов.Скажем ДТП,подрыв машины,случайный выстрел не в того.Врагом надо уничтожать-главный посыл.Способ любой
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