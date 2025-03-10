Сырскому приказано держать Суджу: отступление грозит отставкой

КИЕВ, 10 марта, ФедералПресс. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского удерживать контроль над Суджей до переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии.
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