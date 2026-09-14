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ЦБ обозначил приоритеты развития финансового рынка на ближайшие 3 года

ЦБ обозначил приоритеты развития финансового рынка на ближайшие 3 года

Одним из центральных направлений станет дальнейшее развитие российского рынка капитала.Банк России опубликовал проект Основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы.

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