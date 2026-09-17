"В 2022 году было только начало": Названы три самых важных события, которые кардинально изменили мировую политику

Блокада Ормузского пролива показа, что однополярного мира больше не существует. Алексей Пилько назвал три самых важных события, которые кардинально изменили мировую политику.
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