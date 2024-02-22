В Калужской области в рамках акции «Неделя мужества» для школьников и студентов проходят экскурсии в музее истории регионального УМВД

В рамках Всероссийской акции «Неделя мужества» сотрудниками УМВД России по Калужской области при содействии Общественного совета при региональном УМВД организована экскурсия в музей истории УМВД России по Калужской области для учащихся средней общеобразовательной школы № 4 г.