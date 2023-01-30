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Просветов отразил 38 из 40 бросков «Эбботсфорда» и одержал 12-ю победу в сезоне АХЛ. У Подколзина 0+0 и «минус 3»

Иван Просветов отразил 38 из 40 бросков «Эбботсфорда» и одержал 12-ю победу в сезоне АХЛ. 23-летний вратарь «Тусона» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата против «Кэнакс» (5:2).

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