Смена растет: традиционные занятия с юными спасателями

На протяжении всего учебного года сотрудники МЧС России проводят занятия с дружинами юных пожарных: тематические беседы, обучающие занятия, мастер-классы, конкурсы по основам безопасности жизнедеятельности и др.
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