Netanyahu Calls To Strip Citizenship Of Those Who 'Defame' Israeli Army Via Middle East Eye Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has called for the stripping of citizenship from those who "defame" the Israeli army.
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