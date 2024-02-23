Пять методов, чтобы надувной матрас стал похож на настоящий

Те дни, когда ваши гости просыпались, касаясь пола, остались позади.С годами надувные матрасы претерпели значительные улучшения, превратившись из простых «поплавков для бассейна» в самонадувающиеся модели, благодаря которым они достигли высоты обычной кровати и стали обтянуты мягкой тканью.