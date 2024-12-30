Политнавигатор Если ранее Россия не наносила удары по газотранспортной системе Украины, то после прекращения транзита с нового года этот объект станет одной из приоритетных целей.
«Мы плюнули в рожи Орбану и Фицо» – киевский банкир
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Плюнули, да только против ветра, да и из европейского колодца придется водички просить.
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22 час.
АР
Александр Русанов
Поговорка - не ссы против ветра - это хохлы
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22 час.
ОЛЕГЫЧ
Хохлы это когда ему ссут в глаза, а он это божья роса
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20 час.
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