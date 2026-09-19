OpenAI запустила юридическую конфигурацию Astra for Law

Компания гарантирует, что её сотрудники не увидят запросы юристов 17 сентября OpenAI представила Astra for Law — специализированную конфигурацию модели GPT-6 Astra для юрфирм и разработчиков правовых технологий.
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