Зверев о разгроме 18-летнего Шверцлера: «Я проходил через такое. В 17 лет за полчаса проиграл Ферреру в Гамбурге»

Он обыграл 18-летнего Йоэля Шверцлера 6:2, 6:2 за 1 час 7 минут. «Когда ты в 18 лет приезжаешь на домашний турнир, играешь при самых полных трибунах в твоей жизни против третьей ракетки мира, – это не самая легкая вещь в мире.