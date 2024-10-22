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Зверев о разгроме 18-летнего Шверцлера: «Я проходил через такое. В 17 лет за полчаса проиграл Ферреру в Гамбурге»

Зверев о разгроме 18-летнего Шверцлера: «Я проходил через такое. В 17 лет за полчаса проиграл Ферреру в Гамбурге»

Он обыграл 18-летнего Йоэля Шверцлера 6:2, 6:2 за 1 час 7 минут. «Когда ты в 18 лет приезжаешь на домашний турнир, играешь при самых полных трибунах в твоей жизни против третьей ракетки мира, – это не самая легкая вещь в мире.

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