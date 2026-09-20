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Третий день выборов в Госдуму 2026: явка, что известно

Третий день выборов в Госдуму 2026: явка, что известно

20 сентября прошел третий день голосования на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Избирательные участки были открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени, последними закрылись участки в Калининградской области — в 21:00 по московскому времени.

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