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Царьград

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Как холод влияет на здоровье: советы врача-оториноларинголога Шадрина

Как холод влияет на здоровье: советы врача-оториноларинголога Шадрина

Врач-оториноларинголог Георгий Шадрин из НИКИО имени Л.И. Свержевского в Москве объясняет, как отсутствие шапки в холодную погоду может вызвать переохлаждение, ослабление иммунитета и развитие заболеваний, и дает советы по предотвращению этих рисков.

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