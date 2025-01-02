Как холод влияет на здоровье: советы врача-оториноларинголога Шадрина

Врач-оториноларинголог Георгий Шадрин из НИКИО имени Л.И. Свержевского в Москве объясняет, как отсутствие шапки в холодную погоду может вызвать переохлаждение, ослабление иммунитета и развитие заболеваний, и дает советы по предотвращению этих рисков.